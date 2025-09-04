거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
kharko
i-회귀 채널 지표는 회귀 채널을 구축합니다.
선형 회귀 채널은 선형 회귀 추세선의 위쪽과 아래쪽에서 같은 거리에 있는 두 개의 평행선으로 구성됩니다. 채널 경계와 회귀선 사이의 거리는 회귀선으로부터의 최대 종가 편차 값과 같습니다.
인디케이터는 두 가지 변형으로 만들어집니다:
- i-Regr_Channel_Time.mq5 - 이 표시기는 입력 매개 변수에 고정된 날짜부터 채널 계산을 수행합니다;
- 이 표시기는 입력 매개변수에 고정된 막대 수에서 채널을 계산합니다.
- 정도 - 회귀 정도, 1에서 61까지 다양합니다;
- kstd - 회귀 채널의 너비;
- 데이터 - 채널 계산 시작일;
- 카운트바 - 채널 계산을 위한 바 수입니다;
- Applied_price - 사용한 가격;
- shift - 막대로 표시된 채널의 수평 이동.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009.02. 27에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
선형 회귀 채널(차수 = 1):
이차(포물선) 회귀 채널(차수 = 2):
입방 회귀 채널(차수 = 3):
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/547
