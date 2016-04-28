CodeBaseKategorien
Indikatoren

i-Regression Channel - Indikator für den MetaTrader 5

kharko
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
2766
Rating:
(43)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

kharko

i-Regression Channel erstellt einen Regressionskanal.

Der Regressionskanal besteht aus zwei Parallelen in gleicher Distanz zur linearen Regressionsgeraden. Der Abstand zwischen den Kanalgrenzen und der Regressionsgeraden ist gleich dem Wert der maximalen Abweichung zur Regressionsgeraden.

Der Indikator existiert in zwei Versionen:

  • i-Regr_Channel_Time.mq5 - dieser Indikator berechnet den Kanal von einem in den Parametern bestimmten Datum;
  • i-Regr_Channel_Bars.mq5 - dieser Indikator berechnet den Kanal aus einer in den Parametern bestimmten fixen Anzahl Bars.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
  • degree - Grad der Regression, möglich ist 1 bis 61;
  • kstd - Weite des Regressionskanals;
  • data - Startdatum für die Berechnung des Regressionskanal;
  • CountBars - Anzahl der Bars für die Berechnung des Regressionskanal;
  • Applied_price - zu verwendender Preis;
  • shift - horizontalen Verschiebung des Regressionskanals in Bars.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 27.02.2009.

Linearer Regressionskanal (Grad = 1):

Linearer Regressionskanal (Grad = 1)

Quadratische (Parabolische) Regressionskanal (Grad = 2):

Quadratische (Parabolische) Regressionskanal (Grad = 2)

Kubischer Regressionskanal (Grad = 3):

Kubischer Regressionskanal (Grad = 3)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/547

