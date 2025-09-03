실제 저자:



위톨드 워즈니악

이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.



매수 및 매도 신호를 보여줍니다. 이 지표를 사용하는 가장 간단한 트레이딩 시스템은 스토캐스틱 오실레이터와 완전히 유사합니다.

"피셔의 정방향 및 역변환을 사용하여 메타트레이더 5에서 시장 분석하기" 문서도 참조하세요.

