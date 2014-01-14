Autor real:

Witold Wozniak

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .



El indicador muestra señales de compra y venta. El sistema de trading más simple para trabajar con el indicador consiste en utilizar las medias móviles cruzadas para la entrada y salida del mercado.



