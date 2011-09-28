Реальный автор:

Witold Wozniak

Индикатор написан по статье Джона Элерcа "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".



Он показывает сигналы на покупку и продажу. Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это использование пересечений скользящих средних для входа и выхода из рынка.