Instantaneous Trendline - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4099
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Witold Wozniak
Индикатор написан по статье Джона Элерcа "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Он показывает сигналы на покупку и продажу. Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это использование пересечений скользящих средних для входа и выхода из рынка.
