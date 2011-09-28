CodeBaseРазделы
Индикаторы

Instantaneous Trendline - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4099
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Witold Wozniak

Индикатор написан по статье Джона Элерcа "Using The Fisher Transform", которая  была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Он показывает сигналы на покупку и продажу. Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это использование пересечений скользящих средних для входа и выхода из рынка.

Индикатор InstantaneousTrendline

yEffekt yEffekt

Индикатор точек возможных разворотов тренда.

Range Expansion Index Range Expansion Index

Range Expansion Index (REI) - осциллятор, который измеряет скорость изменения цены и сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности в случае, если цена демонстрирует слабость или силу.

ZigZag + Fibo ZigZag + Fibo

Индикатор ZigZag с возможностью построения Фибо-уровней на последней и предпоследней вершинах.

Total Power Indicator Total Power Indicator

Индикатор строит непрерывные линии относительной средней силы быков и медведей.