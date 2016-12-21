Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Instantaneous Trendline - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
1358
-
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.
Er zeigt Kauf- und Verkaufssignale. Der einfachste Handelsansatz verwendet das Kreuzen der beiden gleitenden Durchschnitte zum Kaufen und Verkaufen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/538
