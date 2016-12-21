CodeBaseKategorien
Instantaneous Trendline - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1358
(17)
Witold Wozniak

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.

Er zeigt Kauf- und Verkaufssignale. Der einfachste Handelsansatz verwendet das Kreuzen der beiden gleitenden Durchschnitte zum Kaufen und Verkaufen.

Instantaneous Trendline Indikator

Fisher Transformation Fisher Transformation

Der Fisher-Indikator berechnet aus den vorangegangenen Hochs und Tiefs die Trendrichtung und prognostiziert seine Umkehr.

Candles_Smoothed Candles_Smoothed

Smoothed candlestick Chart.

CyberCycle CyberCycle

Cyber Cycle ein Hochfrequenzfilter.

CG Oszillator CG Oszillator

Die Linien des CG Oszillators erzeugen durch das Kreuzen Kauf- und Verkaufssignale.