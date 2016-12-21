Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.



Er zeigt Kauf- und Verkaufssignale. Der einfachste Handelsansatz verwendet das Kreuzen der beiden gleitenden Durchschnitte zum Kaufen und Verkaufen.



