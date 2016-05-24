無料でロボットをダウンロードする方法を見る
瞬時トレンドライン - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
1425
実際の著者：
Witold Wozniak
このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。
このインディケータは、売買シグナルを示します。インディケータを操作するための最も簡単な取引システムは、市場への参入とエグジットのための移動平均の交差の使用で構成されています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/538
