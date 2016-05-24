コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

瞬時トレンドライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

Witold Wozniak
Nikolay Kositsin
1425
(17)
実際の著者：

Witold Wozniak

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。

このインディケータは、売買シグナルを示します。インディケータを操作するための最も簡単な取引システムは、市場への参入とエグジットのための移動平均の交差の使用で構成されています。

瞬時トレンドラインインディケータ

