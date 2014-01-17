代码库部分
瞬时趋势线 - MetaTrader 5脚本

Witold Wozniak
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
3140
等级:
(17)
已发布:
已更新:
原作者：

Witold Wozniak

这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。

这个指标显示买入和卖出信号。使用此指标构建的最简单的交易系统，包括使用移动平均线的穿越来作为进入和退出市场的依据。

Instantaneous Trendline 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/538

