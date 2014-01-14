Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ZigZag + Fibo - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3344
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La versión MQL5 del indicador ZigZag desde el terminal de cliente MetaTrader 4 permite establecer los niveles de Fibo en dos últimos extremums convencionales.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //---- Fibo features at the last high input bool DynamicFiboFlag=true; // Bandera de muestra del DynamicFibo input color DynamicFibo_color=Blue; // Color del DynamicFibo input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo del DynamicFibo input int DynamicFibo_width=1; // Ancho de la linea del DynamicFibo input bool DynamicFibo_AsRay=true; // Vector del DynamicFibo //---- Fibo disponibleantes de la penúltima subida input bool StaticFiboFlag=true; // Bandera de muestra del StaticFibo input color StaticFibo_color=Red; // Color StaticFibo input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // Estilo StaticFibo input int StaticFibo_width=1; // Ancho de línea del StaticFibo input bool StaticFibo_AsRay=false; // Vector del StaticFibo
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/533
Indicador Total Power
Este indicador genera líneas continuas de la relativa potencia media alcista y bajista.AutoTrendLinien
El Autotrendlinien genera un canal en la dirección de la tendencia existente.
Instantaneous Trendline
Instantaneous Trendline muestra señales de compra y venta, al cruzar las MA's.yEffekt
El indicador señala posible cambio de tendencia.