CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZigZag + Fibo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
3344
Ranking:
(62)
Publicado:
Actualizado:
zigzag_nk_fibo.mq5 (18.55 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La versión MQL5 del indicador ZigZag desde el terminal de cliente MetaTrader 4 permite establecer los niveles de Fibo en dos últimos extremums convencionales.

 

ZigZag NK Fibo

 Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//---- Fibo features at the last high
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // Bandera de muestra del DynamicFibo 
input color DynamicFibo_color=Blue;                    // Color del DynamicFibo
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo del DynamicFibo
input int DynamicFibo_width=1;                         // Ancho de la linea del DynamicFibo
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     // Vector del DynamicFibo
//---- Fibo disponibleantes de la penúltima subida
input bool StaticFiboFlag=true;                        // Bandera de muestra del StaticFibo
input color StaticFibo_color=Red;                      // Color StaticFibo
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;       // Estilo StaticFibo
input int StaticFibo_width=1;                         // Ancho de línea del StaticFibo
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // Vector del StaticFibo

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/533

Indicador Total Power Indicador Total Power

Este indicador genera líneas continuas de la relativa potencia media alcista y bajista.

AutoTrendLinien AutoTrendLinien

El Autotrendlinien genera un canal en la dirección de la tendencia existente.

Instantaneous Trendline Instantaneous Trendline

Instantaneous Trendline muestra señales de compra y venta, al cruzar las MA's.

yEffekt yEffekt

El indicador señala posible cambio de tendencia.