ZigZag + Fibo - Indikator für den MetaTrader 5

Die MQL5-Version des normalen ZigZag des MetaTrader 4 Terminals mit den Fibo-Levels zwischen den letzten beiden Extrema.

 

 Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+ 
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//---- Fibo Eigenschaften des letzten Hochs
input bool DynamicFiboFlag=true;                          // die DynamicFibo anzeigen
input color DynamicFibo_color=Blue;                       // die Farbe von DynamicFibo
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Darstellungsform des DynamicFibo
input int DynamicFibo_width=1;                            // Linienstärke des DynamicFibo
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                        // Darstellung des DynamicFibo als Strahl
//---- Fibo Eigenschaften des vorletzten Hochs
input bool StaticFiboFlag=true;                           // DynamicFibo anzeigen
input color StaticFibo_color=Red;                         // Farbe des StaticFibo
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;        // Darstellungsform des DynamicFibo
input int StaticFibo_width=1;                             // Linienstärke des DynamicFibo
input bool StaticFibo_AsRay=false;                        // Darstellung des DynamicFibo als Strahl

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/533

