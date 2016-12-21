und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZigZag + Fibo - Indikator für den MetaTrader 5
Die MQL5-Version des normalen ZigZag des MetaTrader 4 Terminals mit den Fibo-Levels zwischen den letzten beiden Extrema.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //---- Fibo Eigenschaften des letzten Hochs input bool DynamicFiboFlag=true; // die DynamicFibo anzeigen input color DynamicFibo_color=Blue; // die Farbe von DynamicFibo input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Darstellungsform des DynamicFibo input int DynamicFibo_width=1; // Linienstärke des DynamicFibo input bool DynamicFibo_AsRay=true; // Darstellung des DynamicFibo als Strahl //---- Fibo Eigenschaften des vorletzten Hochs input bool StaticFiboFlag=true; // DynamicFibo anzeigen input color StaticFibo_color=Red; // Farbe des StaticFibo input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // Darstellungsform des DynamicFibo input int StaticFibo_width=1; // Linienstärke des DynamicFibo input bool StaticFibo_AsRay=false; // Darstellung des DynamicFibo als Strahl
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/533
