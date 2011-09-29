CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZigZag + Fibo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MQL5-версия классического индикатора ZigZag из стандартного набора индикаторов клиентского терминала MetaTrader 4 с добавленной возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершине индикатора.

Индикатор ZigZag NK Fibo

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//---- свойства Fibo на последней вершине
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // Флаг отображения DynamicFibo 
input color DynamicFibo_color=Blue;                    // Цвет динамического Fibo
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль динамического Fibo
input int DynamicFibo_width=1;                         // Толщина линии динамического Fibo
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     // Луч динамического Fibo
//---- свойства Fibo на предпоследней вершине
input bool StaticFiboFlag=true;                        // Флаг отображения StaticFibo
input color StaticFibo_color=Red;                      // Цвет статического Fibo
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;       // Стиль статического Fibo
input int StaticFibo_width=1;                          // Толщина линии статического Fibo
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // Луч статического Fibo
Instantaneous Trendline Instantaneous Trendline

Индикатор Instantaneous Trendline показывает сигналы на покупку и продажу при пересечении скользящих средних.

yEffekt yEffekt

Индикатор точек возможных разворотов тренда.

Total Power Indicator Total Power Indicator

Индикатор строит непрерывные линии относительной средней силы быков и медведей.

AutoTrendLinien AutoTrendLinien

Индикатор Autotrendlinien строит канал в направлении действующего тренда.