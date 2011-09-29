Смотри, как бесплатно скачать роботов
ZigZag + Fibo - индикатор для MetaTrader 5
10657
MQL5-версия классического индикатора ZigZag из стандартного набора индикаторов клиентского терминала MetaTrader 4 с добавленной возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершине индикатора.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //---- свойства Fibo на последней вершине input bool DynamicFiboFlag=true; // Флаг отображения DynamicFibo input color DynamicFibo_color=Blue; // Цвет динамического Fibo input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль динамического Fibo input int DynamicFibo_width=1; // Толщина линии динамического Fibo input bool DynamicFibo_AsRay=true; // Луч динамического Fibo //---- свойства Fibo на предпоследней вершине input bool StaticFiboFlag=true; // Флаг отображения StaticFibo input color StaticFibo_color=Red; // Цвет статического Fibo input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // Стиль статического Fibo input int StaticFibo_width=1; // Толщина линии статического Fibo input bool StaticFibo_AsRay=false; // Луч статического Fibo
Instantaneous Trendline
Индикатор Instantaneous Trendline показывает сигналы на покупку и продажу при пересечении скользящих средних.yEffekt
Индикатор точек возможных разворотов тренда.
Total Power Indicator
Индикатор строит непрерывные линии относительной средней силы быков и медведей.AutoTrendLinien
Индикатор Autotrendlinien строит канал в направлении действующего тренда.