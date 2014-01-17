请观看如何免费下载自动交易
MetaTrader 4中传统的ZigZag指标的MQL5版本，允许在最近的2个极值设置斐波那契回调水平。
指标输入参数：
//+----------------------------------------------+ //| 指标参数 | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //---- 最近高点的斐波那契特征 input bool DynamicFiboFlag=true; // 动态Fibo显示标识 input color DynamicFibo_color=Blue; //动态Fibo颜色 input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 动态Fibo 类型 input int DynamicFibo_width=1; // 动态Fibo线宽 input bool DynamicFibo_AsRay=true; /Fibo射线 //---- 最近一个和前一个高点的Fibo特征 input bool StaticFiboFlag=true; // 静态Fibo显示标识 input color StaticFibo_color=Red; // 静态Fibo颜色 input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // 静态Fibo类型 input int StaticFibo_width=1; // 静态Fibo线宽 input bool StaticFibo_AsRay=false; // 静态Fibo射线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/533
