ZigZag + Fibo - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MetaTrader 4中传统的ZigZag指标的MQL5版本，允许在最近的2个极值设置斐波那契回调水平。

 

ZigZag NK Fibo

 指标输入参数：

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标参数                                      |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//---- 最近高点的斐波那契特征
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // 动态Fibo显示标识
input color DynamicFibo_color=Blue;                    //动态Fibo颜色
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 动态Fibo 类型
input int DynamicFibo_width=1;                         // 动态Fibo线宽
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     /Fibo射线
//---- 最近一个和前一个高点的Fibo特征
input bool StaticFiboFlag=true;                        // 静态Fibo显示标识
input color StaticFibo_color=Red;                      // 静态Fibo颜色
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;       // 静态Fibo类型
input int StaticFibo_width=1;                         // 静态Fibo线宽
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // 静态Fibo射线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/533

