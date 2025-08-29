거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
제이슨 로빈슨
이 지표는 추세 지표로 간주되며 매우 간단하게 작동합니다. 색상이 녹색으로 바뀌면 상승 추세가 시작되고 빨간색으로 바뀌면 가격이 하락하기 시작한다는 것을 의미합니다. 지연이라는 한 가지 단점이 있지만 그럼에도 불구하고 트레이더들 사이에서 수요가 많습니다. 최상의 결과를 얻으려면 지표를 시장 진입 확인으로 사용하는 것이 좋습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/527
