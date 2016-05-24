無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SuperTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
2617
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Jason Robinson
このインディケータはトレンドインディケータであると考えられ、その動作原理は非常に簡単です。緑への変色は上昇トレンドの開始、赤への変更は下降トレンドの開始を意味します。インディケータには多くの場合遅れるという1つの欠点があります。 しかし、それにもかかわらず、トレーダーの間で非常に人気があります。より良い結果を得るためにはインディケータが市場参入のための確認として使用されるべきです。<
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/527
