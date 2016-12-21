CodeBaseKategorien
Indikatoren

SuperTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
5047
(54)
Jason Robinson

Dieser Indikator ist ein Trendindikator, der recht einfach zu beurteilen ist: sobald seine Farbe nach Grün wechselt, bedeutet das den Beginn einen Aufwärtstrend, und wechselt sie auf Rot, bedeutet das einen Abwärtstrend. Der Indikator hat einen Nachteil - oft hinkt er hinterher, dennoch ist er sehr verbreitet bei vielen Händlern. Für bessere Ergebnisse sollt der Indikator als Bestätigung bei einer Positionseröffnung verwendet werden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/527

