Wirklicher Autor:

Jason Robinson

Dieser Indikator ist ein Trendindikator, der recht einfach zu beurteilen ist: sobald seine Farbe nach Grün wechselt, bedeutet das den Beginn einen Aufwärtstrend, und wechselt sie auf Rot, bedeutet das einen Abwärtstrend. Der Indikator hat einen Nachteil - oft hinkt er hinterher, dennoch ist er sehr verbreitet bei vielen Händlern. Für bessere Ergebnisse sollt der Indikator als Bestätigung bei einer Positionseröffnung verwendet werden.



