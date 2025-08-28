실제 작성자:

EarnForex

이 지표는 파라볼릭 SAR 기술 지표의 판독값을 기반으로 지그재그를 만듭니다.



지그재그의 개선된 버전으로 차트에 극한값을 표시하여 지연이 적습니다. 표준 지그재그는 이전 극단에서 가격의 편차 비율을 모니터링하여 새로운 극단을 찾습니다. 이 새로운 인디케이터는 파라볼릭 SAR 인디케이터와 함께 가격 크로스오버를 모니터링합니다.

매개변수 입력: