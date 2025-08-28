거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
EarnForex
이 지표는 파라볼릭 SAR 기술 지표의 판독값을 기반으로 지그재그를 만듭니다.
지그재그의 개선된 버전으로 차트에 극한값을 표시하여 지연이 적습니다. 표준 지그재그는 이전 극단에서 가격의 편차 비율을 모니터링하여 새로운 극단을 찾습니다. 이 새로운 인디케이터는 파라볼릭 SAR 인디케이터와 함께 가격 크로스오버를 모니터링합니다.
매개변수 입력:
- 단계 (기본값 = 0.02) - 표준 파라볼릭 SAR 인디케이터의 매개변수입니다;
- 최대 (기본값 = 0.2) - 표준 파라볼릭 SAR 지표의 또 다른 매개 변수입니다;
- ExtremumsShift (기본값 = true) - 참이면 극값이 실제로 위치한 곳에 극값이 표시되고, 거짓이면 표시기가 극값을 찾은 지점(시간)에 극값이 그려집니다. 이 옵션은 극값 탐지 지연을 확인하는 데 유용합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/526
