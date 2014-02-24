该类的方法可以在Chart的左上方显示一个comment。



新的comments的显示不影响之前的comments的继续显示。另外这些comments具备显示当前时间以及脚本名字的方法，我们可以利用这些方法。



最后用该类的方法删除comments的时候只有该类的comments才会被删除。

类的变量



SHOW_MQL5ProgramName - 如果是False 则不显示MQL5的程序名称 (默认是True);

- 如果是False 则不显示MQL5的程序名称 SHOW_CurrentLocalTime - 如果是False 则不现实当前本地时间( 默认是True);

- 如果是False 则不现实当前本地时间( chartID - 要选择的chart的句柄(默认是当前chart).

类的方法



Add_MyComment("Hello");

Del_MyComments().

可以参考给出的示例。

推荐



已经通过在MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64上的测试