喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MyComment - 新增Comments而继续显示已经存在的Comments。 - MetaTrader 5程序库
显示:
1759
等级:
-
已发布:
已更新:
该类的方法可以在Chart的左上方显示一个comment。
新的comments的显示不影响之前的comments的继续显示。另外这些comments具备显示当前时间以及脚本名字的方法，我们可以利用这些方法。
最后用该类的方法删除comments的时候只有该类的comments才会被删除。
类的变量
- SHOW_MQL5ProgramName - 如果是False 则不显示MQL5的程序名称(默认是True);
- SHOW_CurrentLocalTime - 如果是False 则不现实当前本地时间(默认是True);
- chartID - 要选择的chart的句柄(默认是当前chart).
类的方法
- Add_MyComment("Hello");
- Del_MyComments().
可以参考给出的示例。
已经通过在MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64上的测试
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/525
