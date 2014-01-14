MyComment - adicionando novos comentários sem eliminar os já existentes

Esta função gera um comentário no canto superior esquerdo do gráfico.



Os novos comentários são adicionados como uma nova linha, sem apagar os já existentes. Os comentários também mostram a hora atual e o nome do script. Esta função pode ser emitida.



No final apenas os seus próprios comentários serão apagados.

Variáveis ​​de classe



SHOW_MQL5ProgramName - se for False não mostra o nome do programa em MQL5 (padrão = True);

- se for False não mostra o nome do programa em MQL5 SHOW_CurrentLocalTime - se for False mostra a hora local atual ( padrão = True);

- se for False mostra a hora local atual ( chartID - Lida com a janela do gráfico selecionado(Padrão é gráfico da janela atual).

Métodos de classe



Add_MyComment ("Olá");

Del_MyComments().

Foram adicionados Exemplos.

Recomendações



Testado em: MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64