MyComment - adicionando novos comentários sem eliminar os já existentes. - biblioteca para MetaTrader 5
Visualizações: 1572
- 1572
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Esta função gera um comentário no canto superior esquerdo do gráfico.
Os novos comentários são adicionados como uma nova linha, sem apagar os já existentes. Os comentários também mostram a hora atual e o nome do script. Esta função pode ser emitida.
No final apenas os seus próprios comentários serão apagados.
Variáveis de classe
- SHOW_MQL5ProgramName - se for False não mostra o nome do programa em MQL5 (padrão = True);
- SHOW_CurrentLocalTime - se for False mostra a hora local atual (padrão = True);
- chartID - Lida com a janela do gráfico selecionado(Padrão é gráfico da janela atual).
Métodos de classe
- Add_MyComment ("Olá");
- Del_MyComments().
Foram adicionados Exemplos.
Recomendações
Testado em: MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/525
