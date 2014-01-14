CodeBaseSeções
MyComment - adicionando novos comentários sem eliminar os já existentes. - biblioteca para MetaTrader 5

Esta função gera um comentário no canto superior esquerdo do gráfico.

Os novos comentários são adicionados como uma nova linha, sem apagar os já existentes. Os comentários também mostram a hora atual e o nome do script. Esta função pode ser emitida.

No final apenas os seus próprios comentários serão apagados.

Variáveis ​​de classe

  • SHOW_MQL5ProgramName - se for False não mostra o nome do programa em MQL5 (padrão = True);
  • SHOW_CurrentLocalTime - se for False mostra a hora local atual (padrão = True);
  • chartID - Lida com a janela do gráfico selecionado(Padrão é gráfico da janela atual).

Métodos de classe

  • Add_MyComment ("Olá");
  • Del_MyComments().

Foram adicionados Exemplos.

Recomendações

Testado em: MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64

MyComment - adicionando novos comentários sem eliminar os já existentes

