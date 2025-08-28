거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
MyComment - new comments added without deleting existing ones. - MetaTrader 5용 라이브러리
이 함수는 차트의 왼쪽 상단 모서리에 댓글을 출력합니다.
새 댓글은 기존 댓글을 삭제하지 않고 새 줄로 추가됩니다. 주석에는 현재 시간과 스크립트 이름도 표시됩니다. 이 함수는 발행할 수 있습니다.
마지막에는 해당 주석만 삭제됩니다.
클래스 변수
- SHOW_MQL5ProgramName - False이면 MQL5 프로그램 이름을 표시하지 않습니다(기본값은 True);
- SHOW_CurrentLocalTime - False이면 현재 현지 시간을 표시하지 않습니다(기본값 True);
- chartID - 선택한 차트 창에 대한 핸들(기본값은 현재 차트 창).
클래스 메서드
- Add_MyComment("안녕하세요");
- Del_MyComments().
예제가 추가되었습니다.
테스트 대상: 메타트레이더 5 빌드 507 - Windows 7 x64
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/525
