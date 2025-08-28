코드베이스섹션
라이브러리

MyComment - new comments added without deleting existing ones. - MetaTrader 5용 라이브러리

게시됨:
mycomment.mqh (3.76 KB) 조회
example_1.mq5 (2 KB) 조회
example_2.mq5 (2.21 KB) 조회
example_3.mq5 (2.3 KB) 조회
이 함수는 차트의 왼쪽 상단 모서리에 댓글을 출력합니다.

새 댓글은 기존 댓글을 삭제하지 않고 새 줄로 추가됩니다. 주석에는 현재 시간과 스크립트 이름도 표시됩니다. 이 함수는 발행할 수 있습니다.

마지막에는 해당 주석만 삭제됩니다.

클래스 변수

  • SHOW_MQL5ProgramName - False이면 MQL5 프로그램 이름을 표시하지 않습니다(기본값은 True);
  • SHOW_CurrentLocalTime - False이면 현재 현지 시간을 표시하지 않습니다(기본값 True);
  • chartID - 선택한 차트 창에 대한 핸들(기본값은 현재 차트 창).

클래스 메서드

  • Add_MyComment("안녕하세요");
  • Del_MyComments().

예제가 추가되었습니다.

권장 사항

테스트 대상: 메타트레이더 5 빌드 507 - Windows 7 x64

내 댓글 - 기존 댓글을 삭제하지 않고 새 댓글을 추가합니다.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/525

