이 함수는 차트의 왼쪽 상단 모서리에 댓글을 출력합니다.



새 댓글은 기존 댓글을 삭제하지 않고 새 줄로 추가됩니다. 주석에는 현재 시간과 스크립트 이름도 표시됩니다. 이 함수는 발행할 수 있습니다.



마지막에는 해당 주석만 삭제됩니다.

클래스 변수



SHOW_MQL5ProgramName - False이면 MQL5 프로그램 이름을 표시하지 않습니다 (기본값은 True);

- False이면 MQL5 프로그램 이름을 표시하지 않습니다 SHOW_CurrentLocalTime - False이면 현재 현지 시간을 표시하지 않습니다 (기본값 True);

- False이면 현재 현지 시간을 표시하지 않습니다 chartID - 선택한 차트 창에 대한 핸들(기본값은 현재 차트 창).

클래스 메서드



Add_MyComment("안녕하세요");

Del_MyComments().

예제가 추가되었습니다.

권장 사항



테스트 대상: 메타트레이더 5 빌드 507 - Windows 7 x64