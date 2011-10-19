CodeBaseРазделы
Библиотеки

MyComment - new comments added without deleting existing ones - библиотека для MetaTrader 5

Текст выводится в левом верхнем углу графика. Новые комментарии добавляются в виде новой строки. При выводе текста есть возможность вывода текущего времени и имени MQL5-программы. После завершения удаляются только собственные комментарии.

Переменные класса:

  • SHOW_MQL5ProgramName - если False, показывает имя MQL5-программы (по умолчанию True);
  • SHOW_CurrentLocalTime - если False, показывает текущее локальное время (по умолчанию True);
  • chartID - хендл окна графика (по умолчанию - текущее окно графика).

Методы:

  • Add_MyComment("Hello");
  • Del_MyComments().

Добавлены примеры использования класса.

Класс MyComment позволяет добавлять комментарии на график без удаления уже существующих.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/525

