MyComment - new comments added without deleting existing ones - библиотека для MetaTrader 5
Текст выводится в левом верхнем углу графика. Новые комментарии добавляются в виде новой строки. При выводе текста есть возможность вывода текущего времени и имени MQL5-программы. После завершения удаляются только собственные комментарии.
Переменные класса:
- SHOW_MQL5ProgramName - если False, показывает имя MQL5-программы (по умолчанию True);
- SHOW_CurrentLocalTime - если False, показывает текущее локальное время (по умолчанию True);
- chartID - хендл окна графика (по умолчанию - текущее окно графика).
Методы:
- Add_MyComment("Hello");
- Del_MyComments().
Добавлены примеры использования класса.
