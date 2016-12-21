MyComment - neue Kommentare ohne bestehende zu löschen.

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Die Funktion schreibt einen Kommentar in die linke obere Ecke des Charts.
Neue Kommentare werden ergänzt als neue Zeile ohne bestehende zu löschen. Die Kommentare zeigen auch die aktuelle Zeit und den Namen des Skriptes. Diese Eigenschaften können abgestellt werden.
Letztendlich löscht sie nur ihre eigenen Kommentare.
Die Klassenvariablen
- SHOW_MQL5ProgramName - wenn false, zeigt es nicht den Namen des MQL5-Programms(standardmäßig true);
- SHOW_CurrentLocalTime - wenn false, zeigt es nicht die aktuelle, lokale Zeit(standardmäßig true);
- chartID - handle des ausgewählten Chartfensters(standardmäßig aktuelles Chartfenster).
Methoden der Klasse
- Add_MyComment("Hello");
- Del_MyComments().
Beispiele sind beigefügt.
Empfehlungen
Getestet auf: MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/525
