MyComment - neue Kommentare ohne bestehende zu löschen.

Die Funktion schreibt einen Kommentar in die linke obere Ecke des Charts.



Neue Kommentare werden ergänzt als neue Zeile ohne bestehende zu löschen. Die Kommentare zeigen auch die aktuelle Zeit und den Namen des Skriptes. Diese Eigenschaften können abgestellt werden.



Letztendlich löscht sie nur ihre eigenen Kommentare.

Die Klassenvariablen



SHOW_MQL5ProgramName - wenn false, zeigt es nicht den Namen des MQL5-Programms (standardmäßig true);

- wenn false, zeigt es nicht den Namen des MQL5-Programms SHOW_CurrentLocalTime - wenn false, zeigt es nicht die aktuelle, lokale Zeit( standardmäßig true);

- wenn false, zeigt es nicht die aktuelle, lokale Zeit( chartID - handle des ausgewählten Chartfensters(standardmäßig aktuelles Chartfenster).

Methoden der Klasse



Add_MyComment("Hello");

Del_MyComments().

Beispiele sind beigefügt.

Empfehlungen



Getestet auf: MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64