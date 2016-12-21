CodeBaseKategorien
Bibliotheken

MyComment - neue Kommentare ohne bestehende zu löschen. - Bibliothek für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
mycomment.mqh (3.76 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
example_1.mq5 (2 KB) ansehen
example_2.mq5 (2.21 KB) ansehen
example_3.mq5 (2.3 KB) ansehen
Die Funktion schreibt einen Kommentar in die linke obere Ecke des Charts.

Neue Kommentare werden ergänzt als neue Zeile ohne bestehende zu löschen. Die Kommentare zeigen auch die aktuelle Zeit und den Namen des Skriptes. Diese Eigenschaften können abgestellt werden.

Letztendlich löscht sie nur ihre eigenen Kommentare.

Die Klassenvariablen

  • SHOW_MQL5ProgramName - wenn false, zeigt es nicht den Namen des MQL5-Programms(standardmäßig true);
  • SHOW_CurrentLocalTime - wenn false, zeigt es nicht die aktuelle, lokale Zeit(standardmäßig true);
  • chartID - handle des ausgewählten Chartfensters(standardmäßig aktuelles Chartfenster).

Methoden der Klasse

  • Add_MyComment("Hello");
  • Del_MyComments().

Beispiele sind beigefügt.

Empfehlungen

Getestet auf: MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/525

