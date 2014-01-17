原作者：

SVS

PowerTrend标用于确定趋势大小和方向。

当前柱形相对于零值的直方图被用于获取当前市场趋势方向。直方图的颜色表示趋势的强度。黑色表示趋势非常弱或者根本不存在。红色表示一个新的趋势正在出现。直方图上的蓝色表示中级趋势，绿色点表示已经完成的显著趋势。



这个指标首先在MQL4中实现并于2007年8月28日在mql4.com的代码基地中发布。