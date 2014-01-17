代码库部分
PowerTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
SVS

PowerTrend标用于确定趋势大小和方向。

当前柱形相对于零值的直方图被用于获取当前市场趋势方向。直方图的颜色表示趋势的强度。黑色表示趋势非常弱或者根本不存在。红色表示一个新的趋势正在出现。直方图上的蓝色表示中级趋势，绿色点表示已经完成的显著趋势。

这个指标首先在MQL4中实现并于2007年8月28日在mql4.com的代码基地中发布。

PowerTrend 指标

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/508

iTrend iTrend

综合了强度和趋势方向的指标.

ExCandles2 ExCandles2

ExCandles-v2 指标在图表上使用箭头显示柱形组合.

负成交量指数 负成交量指数

负成交量指数（NVI）将交易量的下降和金融标的物价格下降联系起来。

正成交量指数 正成交量指数

正交易量指数(PVI)将交易量的上升和金融标的物价格变动联系起来。