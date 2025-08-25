거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
파워트렌드 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 95
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
실제 작성자:
SVS
파워트렌드 인디케이터는 추세의 힘과 방향을 결정합니다.
시장에서 현재 추세의 방향을 파악하려면 0을 기준으로 현재 막대에서 히스토그램의 위치를 결정합니다. 추세의 강도는 히스토그램 막대의 색상에 따라 결정됩니다. 검은색만 있으면 추세가 매우 약하거나 존재하지 않음을 나타냅니다. 빨간색이 나타나면 새롭게 떠오르는 추세를 나타냅니다. 히스토그램 막대에 파란색이 추가되면 중간 정도의 추세를 나타내며, 녹색이 표시되면 강력하고 확고한 추세를 나타냅니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.08. 28에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/508
