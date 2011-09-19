Реальный автор:

SVS

Индикатор PowerTrend определяет мощность и направление тренда.

Для получения направления действующей тенденции на рынке определяем расположение гистограммы на текущем баре относительно нуля. Силу тренда определяет цвет бара гистограммы. Присутствие только черного цвета говорит о том, что тренд очень слабый или его нет. Появление красного цвета сигнализирует о вновь зарождающемся тренде. Добавление синего цвета к бару гистограммы свидетельствует об умеренном тренде, а индикация зелёного цвета присуща для сильных, состоявшихся трендов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.08.2007.