PowerTrend - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 5053
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
SVS
Индикатор PowerTrend определяет мощность и направление тренда.
Для получения направления действующей тенденции на рынке определяем расположение гистограммы на текущем баре относительно нуля. Силу тренда определяет цвет бара гистограммы. Присутствие только черного цвета говорит о том, что тренд очень слабый или его нет. Появление красного цвета сигнализирует о вновь зарождающемся тренде. Добавление синего цвета к бару гистограммы свидетельствует об умеренном тренде, а индикация зелёного цвета присуща для сильных, состоявшихся трендов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.08.2007.
