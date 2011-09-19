CodeBaseРазделы
Индикаторы

PowerTrend - индикатор для MetaTrader 5

SVS | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5053
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

SVS

Индикатор PowerTrend определяет мощность и направление тренда.

Для получения направления действующей тенденции на рынке определяем расположение гистограммы на текущем баре относительно нуля. Силу тренда определяет цвет бара гистограммы. Присутствие только черного цвета говорит о том, что тренд очень слабый или его нет. Появление красного цвета сигнализирует о вновь зарождающемся тренде. Добавление синего цвета к бару гистограммы свидетельствует об умеренном тренде, а индикация зелёного цвета присуща для сильных, состоявшихся трендов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.08.2007.

Индикатор PowerTrend

XRVI XRVI

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index) с возможностью выбора алгоритмов усреднений RVI и сигнальной линии.

ExCandles2 ExCandles2

Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей.

XMACD XMACD

Стандартная гистограмма MACD с возможностью выбора алгоритмов усреднения из десяти возможных вариантов, выполненная в цветном виде и с алертами.

BB_XMACD BB_XMACD

BB XMACD индикатор - простая вариация индикатора MACD, которая помогает определить точки изменения направления тренда, а также силу текущего тренда.