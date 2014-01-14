Participe de nossa página de fãs
LRMA_Channel_trajectory - indicador para MetaTrader 5
Os pontos, mostrado pelo indicador são baseados na análise de regressão linear. O período de regressão é definido pelo parâmetro de entrada lr_per.
Dois arrays são usados para construir a trajetória de regressão: LR_up desenha a trajetória da partes ascendentes e LR_down desenha a trajetória das partes descendentes. Linhas de desvio são controlados pela relação do desvio stdev_koef. O indicador foi criado para que o trader possa facilmente colocar qualquer dado nos preços de abertura, alterando o código em apenas um lugar.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/507
