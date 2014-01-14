CodeBaseSeções
LRMA_Channel_trajectory - indicador para MetaTrader 5

Os pontos, mostrado pelo indicador são baseados na análise de regressão linear. O período de regressão é definido pelo parâmetro de entrada lr_per.

Dois arrays são usados ​​para construir a trajetória de regressão: LR_up desenha a trajetória da partes ascendentes e LR_down desenha a trajetória das partes descendentes. Linhas de desvio são controlados pela relação do desvio stdev_koef. O indicador foi criado para que o trader possa facilmente colocar qualquer dado nos preços de abertura, alterando o código em apenas um lugar.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/507

cs2011 cs2011

Versão do Automated Trading Championship 2011.

Stochastic RVI Stochastic RVI

Stochastic RVI é um oscilador estocástico padrão aplicado aos valores da indicador RVI (Relative Vigor Index) ao invés do preço.

SuperTrend SuperTrend

Indicador de tendência SuperTrend.

ZigZag Parabolic ZigZag Parabolic

Este indicador ZigZag é baseado no indicador técnico Parabólico SAR.