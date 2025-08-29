점으로 표시되는 배열은 선형 회귀 경로를 따릅니다. 회귀 기간은 외부 변수 lr_per로 지정됩니다.

이 궤적을 그리는 데는 두 개의 배열이 사용되며, LR_up은 상향 궤적을 그리고 LR_down은 하향 궤적을 그립니다. 편차 선은 편차 계수 stdev_koef에 의해 제어됩니다. 이 인디케이터는 한 곳에서 코드를 변경하여 가격을 여는 대신 모든 데이터를 쉽게 대체할 수 있는 방식으로 작성되었습니다.

