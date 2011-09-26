CodeBaseРазделы
LRMA_Channel_trajectory - индикатор для MetaTrader 5

Mykola Demko
4256
(19)
Массивы, отображаемые в виде точек, проходят по траектории линейной регрессии. Период регрессии задается внешней переменной lr_per.

Для построения этой траектории используются два массива, LR_up рисует траекторию восходящих участков, LR_down - нисходящих. Линии отклонения регулируются коэффициентом отклонения stdev_koef. Индикатор написан так, что вместо цен открытия можно легко подставить любые данные, изменив код всего в одном месте.

LRMA_Channel_trajectory M15


