LRMA_Channel_trajectory - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4256
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Массивы, отображаемые в виде точек, проходят по траектории линейной регрессии. Период регрессии задается внешней переменной lr_per.
Для построения этой траектории используются два массива, LR_up рисует траекторию восходящих участков, LR_down - нисходящих. Линии отклонения регулируются коэффициентом отклонения stdev_koef. Индикатор написан так, что вместо цен открытия можно легко подставить любые данные, изменив код всего в одном месте.
