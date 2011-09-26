Этот индикатор строит ZigZag на основе показаний технического индикатора Parabolic SAR.

Stochastic RVI - это классический Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений пользовательского индикатора RVI.

Индикатор Свободы Движения (Ease of Movement) - технический индикатор, используемый для иллюстрации соотношения между скоростью изменения цен и объемом на рынке.