Nicolas Darvasによって開発されたチャート分析の方法は、ヨーロッパやアメリカで非常に人気があります。この独特かつ簡単な方法は、ロシアではまだあまり人気がありません。

それを解明してきましょう。

Darvas取引テクニックはDarvasの新しいトレンド検出手法に基づいています。買いシグナルは強気のトレンドが確認された場合に生成され、ストップレベルが同時に設定されます。。Darvas は日のチャートの取引でその手法を使用しました。そのため、彼の手法は、フルタイムの仕事を持つトレーダーにほぼ理想的に適しています。

Darvasはその動作のために特殊な「Darvasボックス」フィルターを使用しました。これは、様々な市場の動きの重要性を決定するために役立ちました。フィルタは、エリアの上下側境界線で構成されています。

手法の簡単な説明は次のとおりです。上部境界ブレイクアウトの場合は買います。この瞬間に下側境界の下でストップレベルがインストールされます。新しい領域が形成されている場合には、ストップレベルは、新たな領域の下側境界の下に移動されます。 売りのための状況は逆です。

領域は以下のように形成されています。

初日は、一日の最高値は、領域の上側境界として指定されます。２日目からは、領域の上側境界が一日の最高値よりも低いかの検証が実行されます。違う場合、領域の上側境界は、新しい最大点レベルにシフトしている。



3日目の上側境界が一日の最大値より高い場合、上側境界が形成され（ステップ2）それがステップ3-4に渡されます。一日の最大値が上側境界の価格以上である場合には、上側境界は新しいレベルにシフトされ、新たな検証が次の日に行われます。検証は、上側境界が日の最大値より高くないまで行われます。

上側境界がついに形成された日には、下側境界の初期値が、前の日の最安値として設定されます。

次いで、下側境界の生成は上側境界と同様に実行されます。下部境界は、日の最大値が領域の下側境界よりも高いときに形成されることになっています。

その際一日の最大値が上側境界をブレイクアウトする場合には、上側境界はそのレベルで設定され、アルゴリズムはステップ1に移ります。

領域の下側境界が形成されると全領域が完成し、ステップ5に移ります。

ステップ5。売買シグナルを待ちます。 価格別エリア上部または下部の境界線のブレイクアウトは、この段階で追跡されます。上側境界が越された場合には、資産が買われ、ストップレベルは下側境界の下に設定されます。

