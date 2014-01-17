代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

SHI Channel true (NB-channel) - MetaTrader 5脚本

Shurka & Kevin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2865
等级:
(41)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Shurka & Kevin

SHI_Channel_true 在图表上自动显示 Barishpolts 动态移动通道

主要的想法是, 指标在历史中寻找最近的分形, 再寻找第二近的分形, 然后在它们之间画线. 在对面的一边再根据最大分形画平行线. 再在这两条线之间画中间线.

参数 (默认参数值显示于括号中):
BarsForFract(0) - 分形的 "肩" 长度.

一个标准的分形包含5个柱: 极值点以及每边的两个柱 (杠杆等于 2). 杠杆可以被增加以加强影响. 如果此参数等于0, 杠杆的大小则依赖于图表的时间框架, 然后由程序自动设置.

本指标适用于所有的货币对和从M1开始的所有时间段. 本指标有两个变体. 在 NB_SHI_Channel_true 中, 有3条额外的线构成通道, 加入到指标缓冲区中, 在EA交易中可以访问这些数据.

SHI Channel true (NB-channel)

本指标首先于2006年10月13日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/484

WATR WATR

简单而明确的趋势指标.

Trend_CF Trend_CF

简单而明确显示当前趋势强度和方向的指标.

Stalin Stalin

Stalin 是一个所谓的信号指标, 因为它为交易者提供准确的市场入场点.

DailyPivot Shift DailyPivot Shift

DailyPivot_Shift 指标和普通 DailyPivot 指标不同, 因为主要水平可以根据日期起点转换进行计算.