SHI Channel true (NB-channel)

真实作者:

Shurka & Kevin

SHI_Channel_true 在图表上自动显示 Barishpolts 动态移动通道

主要的想法是, 指标在历史中寻找最近的分形, 再寻找第二近的分形, 然后在它们之间画线. 在对面的一边再根据最大分形画平行线. 再在这两条线之间画中间线.

参数 (默认参数值显示于括号中):

BarsForFract(0) - 分形的 "肩" 长度.

一个标准的分形包含5个柱: 极值点以及每边的两个柱 (杠杆等于 2). 杠杆可以被增加以加强影响. 如果此参数等于0, 杠杆的大小则依赖于图表的时间框架, 然后由程序自动设置.

本指标适用于所有的货币对和从M1开始的所有时间段. 本指标有两个变体. 在 NB_SHI_Channel_true 中, 有3条额外的线构成通道, 加入到指标缓冲区中, 在EA交易中可以访问这些数据.





本指标首先于2006年10月13日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.