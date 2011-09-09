Ставь лайки и следи за новостями
SHI Channel true (NB-channel) - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 7349
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Shurka & Kevin
Индикатор SHI_Channel_true отображает динамические скользящие каналы Баришпольца на графике в автоматическом режиме.
Суть индикатора в том, что он находит ближайший по времени фрактал на истории, ищет следующий и проводит по ним линию. На противоположной стороне проводит параллельную линию по максимальному фракталу. Между ними посередине проводится средняя линия.
Параметры (в скобках значение параметра по умолчанию): BarsForFract(0) - длина "плеча" фрактала.
Классический фрактал состоит из пяти баров: экстремум и по два бара ("плечо" равно 2) с каждой стороны. Однако для пущей важности можно и увеличить "плечо". Если параметр равен 0, то размер "плеча" зависит от временного интервала графика и задаётся программой автоматически.
Индикатор работает на всех валютных парах и всех таймфреймах начиная с М1. Индикатор выполнен в двух вариантах. В индикаторе NB_SHI_Channel_true три линии, образующие канал, дополнительно размещены в индикаторных буферах для возможного доступа к этим данным из экспертов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 13.10.2006.
