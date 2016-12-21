SHI Channel true (NB-channel)

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor:
Shurka & Kevin
SHI_Channel_true zeigt den automatisch gleitenden Kanal von Barishpolts auf den Chart.
Die Hauptidee des Indikators ist das Finden des jüngsten Fraktals und eines zweiten, um mit ihnen die Linie zu zeichnen. Auf der anderen Seite wird eine Parallele durch das Maximum-Fraktal gezogen. Die Mittellinie wird zwischen beiden gezogen.
Parameter (die Werte der Standardparameter sind in Klammern):
BarsForFract(0) - Die Länge der "Schulter" des Fraktals.
Ein normales Fraktal besteht aus 5 Bars: das Extremum und zwei Bars (Schulterbreite ist 2) auf jeder Seite. Diese Schulterbreite kann für eine größere Wirkung erhöht werden. Ist dieser Parameter Null, wird die Schulterbreite, je nach Zeitrahmen, vom Programm automatisch gesetzt.
Der Indikator funktioniert mit allen Währungspaaren und Zeitrahmen ab М1. Der Indikator hat zwei Varianten. NB_SHI_Channel_true sichert zusätzlich die Werte der drei Linien, die einen Kanal bilden, in den Indikatorpuffer, damit sie von einem Expert Advisor abgefragt werden können.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 13.10.2006.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/484
