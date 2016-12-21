Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Trend_CF - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1269
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Ronald Verwer/ROVERCOM
Dieser Indikator zeigt zwei Linien mit farbiger Füllung. Die Füllfarbe zeigt die Trendrichtung, die Breite des Kanals die Stärke des Trends.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.10.2007.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/482
