Wirklicher Autor:

Ronald Verwer/ROVERCOM

Dieser Indikator zeigt zwei Linien mit farbiger Füllung. Die Füllfarbe zeigt die Trendrichtung, die Breite des Kanals die Stärke des Trends.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.10.2007.



