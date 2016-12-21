CodeBaseKategorien
Trend_CF - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1269
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Wirklicher Autor:

Ronald Verwer/ROVERCOM

Dieser Indikator zeigt zwei Linien mit farbiger Füllung. Die Füllfarbe zeigt die Trendrichtung, die Breite des Kanals die Stärke des Trends.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.10.2007.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/482

