진짜 저자:

로널드 버워/ROVERCOM

현재 추세의 강도와 방향을 나타내는 간단하고 명확한 지표입니다.



이 인디케이터는 두 선 사이의 채우기 형태로 디자인되었습니다. 채우기의 색상은 추세의 방향을 나타내고, 선 사이의 채널 폭은 추세의 크기를 나타냅니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음으로 구현되어 2007.10. 17에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

