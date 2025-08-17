거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Trend_CF - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 92
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
진짜 저자:
로널드 버워/ROVERCOM
현재 추세의 강도와 방향을 나타내는 간단하고 명확한 지표입니다.
이 인디케이터는 두 선 사이의 채우기 형태로 디자인되었습니다. 채우기의 색상은 추세의 방향을 나타내고, 선 사이의 채널 폭은 추세의 크기를 나타냅니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음으로 구현되어 2007.10. 17에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/482
JFatlAcceleration
현재 추세의 가속도를 측정하는 데는 JFatlAcceleration 지표가 사용됩니다.약속
알고리즘의 비동기 실행을 구현하기 위한 인터페이스
WATR
간단하지만 명확한 트렌드 지표입니다.Profit labels for closed trades (deals)
전략 테스터에도 표시되는 거래(체결된 거래)에 수익 레이블 만들기