ポケットに対して
インディケータ

Trend_CF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ronald Verwer/ROVERCOM | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1248
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

Ronald Verwer/ROVERCOM

この指標は、2ラインの間の色塗りとして表示されます。塗られた色はトレンドの方向を示し、線の間のチャネルの幅はトレンドのパワーを示しています。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年10月17日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

ColorTrend_CF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/482

