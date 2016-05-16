無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Trend_CF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1248
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
Ronald Verwer/ROVERCOM
この指標は、2ラインの間の色塗りとして表示されます。塗られた色はトレンドの方向を示し、線の間のチャネルの幅はトレンドのパワーを示しています。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年10月17日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/482
