dans la poche
Testeur d'indices - expert pour MetaTrader 5

L'EA ne négocie que des positions d'achat et n'utilise pas de Sl et TP.


Les paramètres :

  1. "---------- General ----------"
  2. Commentaire
  3. Début du trade
  4. End trade
  5. Prder is closed
  6. "---------- Risk and Money Management ----------"
  7. Lots
  8. Limite de positions ouvertes pour chaque symbole
  9. Limite journalière du nombre de transactions pour chaque symbole

Le test a été effectué avec les paramètres par défaut. Compte 10 000 dollars et avec un effet de levier de 100. symbole US30.

Perfomance

Traduit de l’allemand par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/de/code/48137

