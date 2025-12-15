Rejoignez notre page de fans
Testeur d'indices - expert pour MetaTrader 5
- Vues:
- 6
- Publié:
L'EA ne négocie que des positions d'achat et n'utilise pas de Sl et TP.
Les paramètres :
- "---------- General ----------"
- Commentaire
- Début du trade
- End trade
- Prder is closed
- "---------- Risk and Money Management ----------"
- Lots
- Limite de positions ouvertes pour chaque symbole
- Limite journalière du nombre de transactions pour chaque symbole
Le test a été effectué avec les paramètres par défaut. Compte 10 000 dollars et avec un effet de levier de 100. symbole US30.
Traduit de l’allemand par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/de/code/48137
