Fonction permettant de déterminer les jours non ouvrés sur le serveur. Elle sera intéressante avant tout pour ceux qui utilisent la fonction OnTimer() dans leurs EA pour le traitement des événements.

L'indicateur met en œuvre l'un des algorithmes de lissage non linéaire suivants

Two-Line MACD. This indicator is available by default in a great deal of trading platforms. But it cannot be found in Metatrader 5.

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).