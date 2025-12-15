코드베이스섹션
Experts

인덱스 테스터 - MetaTrader 5용 expert

EA는 매수 포지션만 거래하며 Sl과 TP는 사용하지 않습니다.


설정:

  1. "---------- 일반 ----------"
  2. 설명
  3. 거래 시작
  4. 거래 종료
  5. Prder가 닫혔습니다.
  6. "---------- 위험 및 자금 관리 ----------"
  7. Lots
  8. 각 심볼의 오픈 포지션 한도
  9. 각 심볼의 일일 거래 횟수 제한

테스트는 표준 설정으로 수행되었습니다. 계좌 10,000달러, 레버리지 100. 심볼 US30.

성능

MetaQuotes Ltd에서 독일어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/de/code/48137

