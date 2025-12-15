거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
EA는 매수 포지션만 거래하며 Sl과 TP는 사용하지 않습니다.
설정:
- "---------- 일반 ----------"
- 설명
- 거래 시작
- 거래 종료
- Prder가 닫혔습니다.
- "---------- 위험 및 자금 관리 ----------"
- Lots
- 각 심볼의 오픈 포지션 한도
- 각 심볼의 일일 거래 횟수 제한
테스트는 표준 설정으로 수행되었습니다. 계좌 10,000달러, 레버리지 100. 심볼 US30.
MetaQuotes Ltd에서 독일어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/de/code/48137
AIS 중심축
인디케이터는 비선형 평활화 알고리즘 중 하나를 구현합니다.요일 확인
서버에서 휴무일을 결정하는 함수입니다. 이벤트 처리를 위해 EA에서 OnTimer() 함수를 사용하는 사람들에게는 우선 흥미로울 것입니다.
BULK POSITION OPENER - Professional Trade Management Tool
Professional bulk position manager with GUI. Open/close multiple Market, Limit, and Stop orders instantly with one click. Complete TP/SL control.GMACD
Two-Line MACD. This indicator is available by default in a great deal of trading platforms. But it cannot be found in Metatrader 5.