CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Sistemi Esperti

Tester di indici - sistema esperto per MetaTrader 5

Igor Widiger | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
12
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'EA negozia solo posizioni di acquisto e non utilizza Sl e TP.


Impostazioni:

  1. "---------- General ----------"
  2. Commento
  3. Inizio negoziazione
  4. Termina l'operazione
  5. Il programma è chiuso
  6. "---------- Gestione del rischio e del denaro ----------"
  7. Lotti
  8. Limite di posizioni aperte per ogni simbolo
  9. Limite giornaliero del numero di operazioni per ogni simbolo

Il test è stato eseguito con le impostazioni standard. Conto 10 000 dollari e leva 100. Simbolo US30.

Prestazioni

Tradotto dal tedesco da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/de/code/48137

Asse centrale AIS Asse centrale AIS

L'indicatore implementa uno degli algoritmi di smoothing non lineari

GiorniSettimanaliControllo GiorniSettimanaliControllo

Funzione per determinare i giorni non lavorativi sul server. Sarà interessante innanzitutto per coloro che utilizzano la funzione OnTimer() nei loro EA per l'elaborazione degli eventi.

BULK POSITION OPENER - Professional Trade Management Tool BULK POSITION OPENER - Professional Trade Management Tool

Professional bulk position manager with GUI. Open/close multiple Market, Limit, and Stop orders instantly with one click. Complete TP/SL control.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).