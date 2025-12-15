Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Tester di indici - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 12
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'EA negozia solo posizioni di acquisto e non utilizza Sl e TP.
Impostazioni:
- "---------- General ----------"
- Commento
- Inizio negoziazione
- Termina l'operazione
- Il programma è chiuso
- "---------- Gestione del rischio e del denaro ----------"
- Lotti
- Limite di posizioni aperte per ogni simbolo
- Limite giornaliero del numero di operazioni per ogni simbolo
Il test è stato eseguito con le impostazioni standard. Conto 10 000 dollari e leva 100. Simbolo US30.
Tradotto dal tedesco da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/de/code/48137
L'indicatore implementa uno degli algoritmi di smoothing non lineariGiorniSettimanaliControllo
Funzione per determinare i giorni non lavorativi sul server. Sarà interessante innanzitutto per coloro che utilizzano la funzione OnTimer() nei loro EA per l'elaborazione degli eventi.
Professional bulk position manager with GUI. Open/close multiple Market, Limit, and Stop orders instantly with one click. Complete TP/SL control.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).