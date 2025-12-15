Советник торгует только позиции на покупку и не использует SL и TP.

Скрипт Clean Market Watch - это простая утилита, предназначенная для быстрого удаления всех символов из окна MetaTrader 5 Market Watch одним щелчком мыши. Это особенно полезно, когда вы хотите начать с чистого рабочего пространства или когда ваш Market Watch захламлен слишком большим количеством символов. Назначение Со временем у трейдеров часто скапливается множество символов в окне Market Watch, что мешает сосредоточиться на инструментах, которыми они активно торгуют. Ручное удаление символов по одному может быть утомительным и отнимать много времени. Этот скрипт автоматизирует весь процесс, очищая все символы за считанные секунды.