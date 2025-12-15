CodeBaseРазделы
Советники

Тестер индексов - эксперт для MetaTrader 5

Советник торгует только позиции на покупку и не использует Sl и TP.


Настройки:

  1. "---------- Общие ----------"
  2. Комментарий
  3. Начало торговли
  4. Окончание торговли
  5. Ордер закрыт
  6. "---------- Управление рисками и капиталом ----------"
  7. Лоты
  8. Лимит открытых позиций для каждого символа
  9. Ежедневный лимит на количество сделок по каждому символу

Тест проводился со стандартными настройками. Счет 10 000 долларов и кредитное плечо 100. символ US30.

Производительность

