Тестер индексов - эксперт для MetaTrader 5
203
Советник торгует только позиции на покупку и не использует Sl и TP.
Настройки:
- "---------- Общие ----------"
- Комментарий
- Начало торговли
- Окончание торговли
- Ордер закрыт
- "---------- Управление рисками и капиталом ----------"
- Лоты
- Лимит открытых позиций для каждого символа
- Ежедневный лимит на количество сделок по каждому символу
Тест проводился со стандартными настройками. Счет 10 000 долларов и кредитное плечо 100. символ US30.
Перевод с немецкого произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/de/code/48137
