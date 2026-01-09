CodeBaseKategorien
Candle Time Count Down - Indikator für den MetaTrader 5

Chioma Obunadike
Ansichten:
16
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Ein einfacher Indikator, der abschätzen kann, wann die aktuelle Kerze schließen wird.

Er ist auf Zeitrahmen beschränkt, die gleich oder kleiner als der Tageszeitraum sind.

Viel Spaß.


    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47494

