Panneau professionnel pour la clôture des positions avec 6 filtres intelligents. Clôturez tout, par type, par symbole ou par profit/perte. Affichage du compte de résultat en temps réel. Parfait pour les sorties d'urgence et la gestion des risques. Inclut des confirmations de sécurité.

L'indicateur MultiMACDSignal affiche des informations sur les tendances actuelles en utilisant les valeurs de six indicateurs MACD sur différentes périodes.