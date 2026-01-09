Rejoignez notre page de fans
Candle Time Count Down - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 10
- Note:
-
- Publié:
Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Un indicateur simple qui peut estimer quand la bougie actuelle se fermera.
Il est limité aux périodes égales ou inférieures à la période quotidienne.
Appréciez.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47494
