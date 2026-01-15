CodeBaseSections
Indicateurs

Custom Hammer and Inverted Hammer - indicateur pour MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
28
Note:
(7)
Publié:
Cet indicateur dispose d'un champ de saisie du facteur de multiplication, dans lequel l'utilisateur peut saisir n'importe quelle valeur pour détecter un marteau personnalisé ou un marteau inversé.

L'indicateur affichera la couleur spécifiée dans le champ d'entrée.

Exemple : Si le facteur de multiplication est de 1,25, l'indicateur recherchera un marteau dont l'ombre est au moins 1,25 fois plus grande que le corps et vice versa pour un marteau inversé.




Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47293

