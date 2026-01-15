Cet indicateur dispose d'un champ de saisie du facteur de multiplication, dans lequel l'utilisateur peut saisir n'importe quelle valeur pour détecter un marteau personnalisé ou un marteau inversé.

L'indicateur affichera la couleur spécifiée dans le champ d'entrée.

Exemple : Si le facteur de multiplication est de 1,25, l'indicateur recherchera un marteau dont l'ombre est au moins 1,25 fois plus grande que le corps et vice versa pour un marteau inversé.











