Questo indicatore ha un campo di input per il fattore di moltiplicazione, in cui l'utente può inserire qualsiasi valore per rilevare il martello personalizzato o il martello invertito.

Traccerà il colore specificato dall'input

Esempio: se il fattore di moltiplicazione è 1,25, l'indicatore cercherà un martello la cui ombra sia almeno 1,25x del corpo e viceversa per un martello invertito.











