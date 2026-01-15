CodeBaseSezioni
Custom Hammer and Inverted Hammer - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
23
Valutazioni:
(7)
Pubblicato:
Questo indicatore ha un campo di input per il fattore di moltiplicazione, in cui l'utente può inserire qualsiasi valore per rilevare il martello personalizzato o il martello invertito.

Traccerà il colore specificato dall'input

Esempio: se il fattore di moltiplicazione è 1,25, l'indicatore cercherà un martello la cui ombra sia almeno 1,25x del corpo e viceversa per un martello invertito.




Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47293

Calcolatore del rischio per MT 5 Calcolatore del rischio per MT 5

L'indicatore calcola il rischio in percentuale e fornisce la dimensione del lotto accettabile per il rischio. È sufficiente specificare il rischio in percentuale e la dimensione dello stop in pips.

Squize_MA Squize_MA

L'indicatore Squize_MA rappresenta l'incrocio di due muwings con periodi di mediazione diversi, oltre all'aggiunta di confini piatti condizionati al grafico.

Price Action Dynamic Exit Strategy - Profit Shield pro Price Action Dynamic Exit Strategy - Profit Shield pro

Take it as profit guardian or market reversal detector. It is a script that acts as a safety net to protect profits when you're away. Instead of just waiting for a fixed Take Profit level, it monitors price behaviour and closes the trade if it shows signs of reversing before hitting your Take Profit.

iCrosshair - Real-Time Candle Metrics on Hover iCrosshair - Real-Time Candle Metrics on Hover

Hover over any candle to see what MT5 doesn't show: Range size, Body percentage, Wick ratios. Smart, fast, and customizable.