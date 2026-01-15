당사 팬 페이지에 가입하십시오
Custom Hammer and Inverted Hammer - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 19
- 평가:
-
- 게시됨:
이 표시기에는 입력 필드 곱셈 계수가 있으며, 사용자는 사용자 지정 해머 또는 역 해머를 감지하기 위해 원하는 값을 입력할 수 있습니다.
입력에서 지정된 색상을 플롯합니다.
예 : 곱셈 계수가 1.25이면 해머의 그림자가 몸체의 최소 1.25배인 모든 해머를 찾고 반전 해머의 경우 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
