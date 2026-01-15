Fan sayfamıza katılın
Custom Hammer and Inverted Hammer - MetaTrader 5 için gösterge
Görüntülemeler:
- 24
Derecelendirme:
-
Yayınlandı:
Bu gösterge, kullanıcının özel çekici veya ters çevrilmiş çekici tespit etmek için herhangi bir değer girebileceği bir giriş alanı çarpma faktörüne sahiptir
Girdiden belirtilen rengi çizecektir
Örnek : Çarpma faktörü 1.25 ise, bir çekicin gölgesinin gövdenin en az 1.25 katı olduğu herhangi bir çekici arayacaktır ve ters çekiç için tam tersi olacaktır.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47293
