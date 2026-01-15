Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Custom Hammer and Inverted Hammer - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
24
Derecelendirme:
(7)
Yayınlandı:
Bu gösterge, kullanıcının özel çekici veya ters çevrilmiş çekici tespit etmek için herhangi bir değer girebileceği bir giriş alanı çarpma faktörüne sahiptir

Girdiden belirtilen rengi çizecektir

Örnek : Çarpma faktörü 1.25 ise, bir çekicin gölgesinin gövdenin en az 1.25 katı olduğu herhangi bir çekici arayacaktır ve ters çekiç için tam tersi olacaktır.




MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47293

