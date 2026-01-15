Bu gösterge, kullanıcının özel çekici veya ters çevrilmiş çekici tespit etmek için herhangi bir değer girebileceği bir giriş alanı çarpma faktörüne sahiptir

Girdiden belirtilen rengi çizecektir

Örnek : Çarpma faktörü 1.25 ise, bir çekicin gölgesinin gövdenin en az 1.25 katı olduğu herhangi bir çekici arayacaktır ve ters çekiç için tam tersi olacaktır.











