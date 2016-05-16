カマリリャ式システムは、1980年代の終わりにニック・ストットによって実装されました。

カマリリャ式はひとつ前の取引セッションの始値、終値、高値、安値から計算された8または10のレベルと取引でのこれらのレベルの適応についた指示で構成されます。<

レベルは2グループに分けられます。1番目は前日の終値から下方に構成され（「low」の頭文字の）Lの記号で示され、1~5で番号付けされています。同様に、レベルの2番目のグループは前日の終値から上方に構成され（「High」の頭文字の）Hの記号で示され、1~5で番号付けされています。

1と2のレベルは比較的小さい値を有し、多くの場合に考慮されないことには留意すべきです。L5とH5レベルは無視されることもありますが常に考慮されるべきです。

カマリリャ式レベルは、次のように計算されます。

H1 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /12

H2 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /6

H3 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /4

H4 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /2

H5 = (高値/l安値)* 終値



L1 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /12

L2 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /6

L3 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /4

L4 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /2

L5 = 終値 - (H5 - 終値)



