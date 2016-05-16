無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
カマリリャ式 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1320
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
カマリリャ式システムは、1980年代の終わりにニック・ストットによって実装されました。
カマリリャ式はひとつ前の取引セッションの始値、終値、高値、安値から計算された8または10のレベルと取引でのこれらのレベルの適応についた指示で構成されます。<
レベルは2グループに分けられます。1番目は前日の終値から下方に構成され（「low」の頭文字の）Lの記号で示され、1~5で番号付けされています。同様に、レベルの2番目のグループは前日の終値から上方に構成され（「High」の頭文字の）Hの記号で示され、1~5で番号付けされています。
1と2のレベルは比較的小さい値を有し、多くの場合に考慮されないことには留意すべきです。L5とH5レベルは無視されることもありますが常に考慮されるべきです。
カマリリャ式レベルは、次のように計算されます。
H1 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /12
H2 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /6
H3 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /4
H4 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /2
H5 = (高値/l安値)* 終値
L1 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /12
L2 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /6
L3 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /4
L4 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /2
L5 = 終値 - (H5 - 終値)
H2 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /6
H3 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /4
H4 = 終値 + (高値-安値)*1.1 /2
H5 = (高値/l安値)* 終値
L1 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /12
L2 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /6
L3 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /4
L4 = 終値 - (高値-安値)*1.1 /2
L5 = 終値 - (H5 - 終値)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/469
ColorMomentum_AMA
モメンタムとペリーカウフマンの適応平均移動インディケータに基づいた色ヒストグラム。i-Sadukey_v1
このデジタルフィルタに基づいたインディケータは、トレンドの方向を示します。
Camarilla_Full
すべてのバーのためのカマリリャ式レベルのシステム。平滑化アルゴリズムを選択できるチェイキンのボラティリティ指数
チェイキンのボラティリティ指数は最小値と最大値の間の範囲の幅に基づいてボラティリティを決定します。ここで提示されたこの人気のインディケータのバリアントは、10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。