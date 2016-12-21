Das System der Camarilla Gleichungen wurde entwickelt von Stott Ende 1980.

Die Camarilla Gleichungen führen zu 8 bis 10 Level (in der späteren Version), berechnet mittels des Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurs der vorherigen Handelszeit und einer Reihe von Instruktionen zu der Verwendung dieser Level.

Die Level werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste bildet sich abwärts vom gestrigen Schlusskurs, gekennzeichnet mit einem L (für "Low") und nummeriert mit 1 bis 5. Ähnlich die zweite Gruppe, aber aufwärts vor gestrigen Schlusskurs, gekennzeichnet mit H (für "High") und nummeriert von 1 bis 5.

Angemerkt sein, dass die Level 1 und 2 vergleichsweise kleine Werte aufweisen und oft nicht berücksichtigt werden. Die Level L5 und H5 sollten immer berücksichtigt werden, obwohl das manchmal doch nicht der Fall ist.

Die Level der Camarilla Gleichungen berechnen sich wie folgt:

H1 = close + (high-low)*1.1 /12

H2 = close + (high-low)*1.1 /6

H3 = close + (high-low)*1.1 /4

H4 = close + (high-low)*1.1 /2

H5 = (high/low)*close



L1 = close - (high-low)*1.1 /12

L2 = close - (high-low)*1.1 /6

L3 = close - (high-low)*1.1 /4

L4 = close - (high-low)*1.1 /2

L5 = close - (H5 - close)



