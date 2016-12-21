und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Camarilla Gleichung - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1215
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das System der Camarilla Gleichungen wurde entwickelt von Stott Ende 1980.
Die Camarilla Gleichungen führen zu 8 bis 10 Level (in der späteren Version), berechnet mittels des Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurs der vorherigen Handelszeit und einer Reihe von Instruktionen zu der Verwendung dieser Level.
Die Level werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste bildet sich abwärts vom gestrigen Schlusskurs, gekennzeichnet mit einem L (für "Low") und nummeriert mit 1 bis 5. Ähnlich die zweite Gruppe, aber aufwärts vor gestrigen Schlusskurs, gekennzeichnet mit H (für "High") und nummeriert von 1 bis 5.
Angemerkt sein, dass die Level 1 und 2 vergleichsweise kleine Werte aufweisen und oft nicht berücksichtigt werden. Die Level L5 und H5 sollten immer berücksichtigt werden, obwohl das manchmal doch nicht der Fall ist.
Die Level der Camarilla Gleichungen berechnen sich wie folgt:
H2 = close + (high-low)*1.1 /6
H3 = close + (high-low)*1.1 /4
H4 = close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close
L1 = close - (high-low)*1.1 /12
L2 = close - (high-low)*1.1 /6
L3 = close - (high-low)*1.1 /4
L4 = close - (high-low)*1.1 /2
L5 = close - (H5 - close)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/469
Das farbige Histogramm basiert auf dem Momentum und Perry Kaufmans Adaptive Moving Average (AMA) Indikator.i-Sadukey_v1
Dieser Indikator, basierend auf einem digitalen Filter, zeigt die Trendrichtung.
Das System der Camarilla Gleichungen für alle Bars.Der Chaikin Volatility Index mit einem wählbaren Glättungsalgorithmus
Der Chaikin Volatility Index bestimmt die Volatilität auf Basis der Schwankungsweite zwischen Minimum und Maximum. Die vorgestellte Variante dieses populären Indikators erlaubt die Auswahl eines Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Varianten.