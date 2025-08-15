카마릴라 방정식 시스템은 지난 80년대 후반 닉 스토트가 트레이더에게 소개했습니다.

카마릴라 방정식은 처음에는 8개, 이후 수정에서는 어제 세션의 시가, 종가, 최대 및 최소값과 거래에서 이러한 수준을 사용하는 방법에 대한 일련의 권장 사항을 사용하여 계산되는 10개의 레벨로 구성됩니다.

레벨은 두 그룹으로 나뉩니다. 첫 번째 그룹은 어제 세션의 종가에서 아래쪽으로 형성되며 문자 L("낮음"에서)로 표시되고 1에서 5까지 번호가 매겨집니다. 마찬가지로 두 번째 레벨 그룹은 어제 종가로부터 위쪽으로 형성되며 문자 H("높음"에서)로 표시되고 1에서 5까지 번호가 매겨집니다.

레벨 1과 2는 상대적으로 값이 작기 때문에 고려 대상에서 제외되는 경우가 많다는 점에 유의해야 합니다. 반대로 레벨 L5와 H5는 많은 출처에서 고려 대상에서 제외하지만 절대적으로 배제해서는 안 됩니다.

카마릴라 방정식 레벨은 다음 공식을 사용하여 계산합니다:

