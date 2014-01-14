Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Autor original:
El indicador muestra divergencias entre un gráfico de precios y la línea de señal del histograma MACD. Las divergencias se muestran en un gráfico como segmentos de línea. Las señales de trading se muestran como flechas de colores, también muestra las alertas.
Este indicador se implementó en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 28.07.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/464
