Autor real:

Frankie28

Este indicador exibe as divergências entre o gráfico de preço e a linha de sinal do histograma MACD. As divergências são exibidas no gráfico como segmentos de linha. Os sinais de negociação são exibidos como setas coloridas, ele também exibe alertas.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 28.07.2008.