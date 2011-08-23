Реальный автор:

Frankie28

Индикатор определяет дивергенции между графиком цены финансового актива и сигнальной линией гистограммы MACD, строит эти дивергенции на графике отрезками прямых, выводит сообщения и подает сигналы для совершения сделок цветными стрелками.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 28.07.2008.