MACD_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5266
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Индикатор определяет дивергенции между графиком цены финансового актива и сигнальной линией гистограммы MACD, строит эти дивергенции на графике отрезками прямых, выводит сообщения и подает сигналы для совершения сделок цветными стрелками.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 28.07.2008.
Индиктор DailyPivotPoints помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.LeManSignal
Индикатор показывает моменты входа в рынок цветными точками. Само положение сигнальной точки может служить уровнем для установки защитного уровня Stop Loss или новой позиции Trailing Stop.
Более гладкий Momentum с цветной индикацией текущего состояния тренда.Индикатор силы и направления тренда
Этот индикатор окрашивает свечи в разные цвета в зависимости от силы и направления тренда.