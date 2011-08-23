CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Frankie28 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5266
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Frankie28

Индикатор определяет дивергенции между графиком цены финансового актива и сигнальной линией гистограммы MACD, строит эти дивергенции на графике отрезками прямых, выводит сообщения и подает сигналы для совершения сделок цветными стрелками.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 28.07.2008.

Рис.1 Индикатор дивергенций MACD

DailyPivotPoints DailyPivotPoints

Индиктор DailyPivotPoints помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.

LeManSignal LeManSignal

Индикатор показывает моменты входа в рынок цветными точками. Само положение сигнальной точки может служить уровнем для установки защитного уровня Stop Loss или новой позиции Trailing Stop.

Цветной сглаженный индикатор Momentum Цветной сглаженный индикатор Momentum

Более гладкий Momentum с цветной индикацией текущего состояния тренда.

Индикатор силы и направления тренда Индикатор силы и направления тренда

Этот индикатор окрашивает свечи в разные цвета в зависимости от силы и направления тренда.